Presiden Moon Tegaskan Keputusan Pengakhiran GSOMIA

Photo : KBS News

Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Mark Esper, Ketua Kepala Staf Gabungan (JCS) AS, Mark Milley, Komandan Kepala Pasukan AS di Korea Selatan (USFK), Robert Abrams dan Duta Besar AS untuk Korea Selatan, Harry Harris mengunjungi Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae pada hari Jumat (15/11/19).Rombongan AS itu menyampaikan pendapat pemerintah AS kepada Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in bahwa Perjanjian Perlindungan Informasi Militer (GSOMIA) antara Korsel dan Jepang harus dipertahankan.Akan tetapi, Moon menjelaskan pendapat pemerintah Korea Selatan, bahwa GSOMIA tidak dapat diperpanjang jika pemerintah Jepang tidak menghapus pembatasan ekspornya terhadap Korea Selatan.Mengenai kemungkinan perubahan pendapat pemerintah Korea Selatan, perwakilan Cheongwadae menyatakan bahwa pengakhiran GSOMIA ditetapkan setelah melakukan pertimbangan yang lama secara serius sehingga pendapat pemerintah Korea Selatan tidak mungkin diubah. Menurutnya, tekad Presiden Moon terhadap keputusan itu sangatlah tegas.Cheongwadae menambahkan GSOMIA adalah masalah dengan Jepang semata, maka permasalahan itu tidak akan berdampak negatif pada aliansi Korea Selatan dan AS dan juga pembagian biaya pertahanan.Cheongwadae akan melakukan pertimbangan terakhir tentang pengakhiran GSOMIA pada rapat Badan Keamanan Nasional Korea Selatan minggu depan setelah menjalankan upaya diplomatiknya dengan Jepang sampai titik terakhir.