Menteri Pertahanan Korsel dan Jepang Tegaskan Perbedaan Pandangan Terkait GSOMIA

Photo : KBS News

Pertemuan antara Menteri Pertahanan Korea Selatan dan Jepang yang digelar menjelang berakhirnya Perjanjian Perlindungan Informasi Militer (GSOMIA), sulit mempersempit perbedaan pandangan masing-masing.Menteri Pertahanan Korea Selatan, Jeong Kyeong-doo yang mengunjungi Bangkok, Thailand untuk menghadiri Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN-Plus (ADMM-Plus) mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Jepang, Taro Kono selama 40 menit pada hari Minggu (17/11/19) kemarin. Namun, keduanya gagal mempersempit perbedaan pandangan mengenai GSOMIA.Jeong mengatakan bahwa Kono meminta kepadanya untuk mempertahankan GSOMIA, namun dia menolak karena Jepang mengambil langkah pembatasan ekspor atas dasar keamanan. Dia juga meminta kepada Kono untuk melakukan upaya agar masalah terkait dapat dipecahkan secara diplomatik.Dalam pertemuan Menteri Pertahanan Korea Selatan, Amerika Serikat (AS) dan Jepang, Menteri Pertahanan AS, Mark Esper menekankan pentingnya pertukaran informasi antara negara aliansi.Namun, pemerintah Jepang mengabarkan kepada AS bahwa mereka tidak akan menghapus langkah pembatasan ekspor terhadap Korea Selatan atas alasan GSOMIA. Apabila situasi serupa tetap berlanjut, maka GSOMIA akan berakhir per tanggal 23 November mendatang.