Menteri Unifikasi Korsel Hendak Sediakan Kondisi Baik untuk Negosiasi Korut dan AS

Photo : YONHAP News

Menteri Unifikasi Korea Selatan, Kim Yeon-chul yang mengunjungi Amerika Serikat (AS) untuk menghadiri Forum Perdamaian Internasional Semenanjung Korea (KGFP) menyatakan pada hari Minggu (17/11/19) waktu setempat, bahwa dia akan berupaya untuk menyediakan kondisi yang baik terkait negosiasi denuklirisasi antara Korea Utara dan AS.Dalam pertemuan dengan para wartawan di Bandar Udara Internasional Dallas-Fort Worth pada hari Minggu, Menteri Kim mengatakan bahwa dia akan bertukar pandangan dengan sejumlah pejabat dari Kementerian Luar Negeri AS dan Kongres AS mengenai situasi di Semenanjung Korea dan masalah nuklir Korea Utara.Menteri Kim akan berpidato di KGFP pada tanggal 20 November, dan juga menggelar kuliah umum di Universitas California Selatan di Los Angeles pada tanggal 21 November dengan tema "Perdamaian dan Ekonomi Semenanjung Korea."Menteri Kim berada di AS hingga tanggal 23 November, dan diperkirakan akan membahas isu dua Korea termasuk pariwisata Gunung Geumgangsan dengan pejabat-pejabat khusus terkait masalah Semenanjung Korea meliputi Perwakilan Khusus Kebijakan terhadap Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS, Stephen Biegun.Selain itu, dia juga mengadakan pertemuan dengan warga Korea Selatan di Washington dan Los Angeles untuk menerima pandangan mengenai isu Semenanjung Korea.