Korsel dan AS Mulai Pertemuan Putaran Ketiga untuk Pembagian Biaya Pertahanan

Pertemuan putaran ketiga untuk perjanjian khusus pembagian biaya pertahanan (SMA) antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) yang akan diterapkan mulai tahun depan, digelar di Seoul selama dua hari mulai hari Senin (18/11/19) ini.Penasihat senior Kementerian Luar Negeri AS, James DeHart dan perwakilan khusus urusan pembagian biaya pertahanan Korea Selatan, Jeong Eun-bo akan bernegosiasi.DeHart mengatakan kepada wartawan Korea Selatan pada hari Minggu (17/11/19) kemarin, bahwa masih banyak hal yang harus dibahas agar mencapai kesepakatan yang adil dan tidak condong. Dia yakin bahwa kedua negara dapat mencapai kesepakatan yang mampu menerima dukungan dari dua pihak dan menguatkan aliansi dua negara.Dalam pertemuan putaran ketiga kali ini, kedua pihak akan membahas biaya pertahanan yang dipikul oleh masing-masing. AS pernah meminta kepada Korea Selatan untuk menanggung biaya pertahanan senilai 5 miliar dolar AS termasuk biaya pengoperasian senjata strategis AS yang dapat dikerahkan saat situasi darurat terjadi di Semenanjung Korea.Namun, biaya pengoperasian senjata AS tersebut tidak termasuk di lingkup biaya penempatan pasukan AS di Korea Selatan, sehingga diperkirakan dua pihak sulit menyamakan pandangan mereka.