AS: Proposal Seoul Soal Pembagian Biaya Pertahanan Tidak Sesuai Permintaan AS

Photo : YONHAP News

Putaran negosiasi terbaru antara Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk memperbarui kesepakatan pembagian biaya untuk penempatan pasukan Amerika Serikat (AS) di Semenanjung Korea telah berakhir tanpa kemajuan.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan pada hari Selasa (19/11/19), bahwa pertemuan itu berakhir hanya sekitar satu setengah jam setelah perundingan dimulai pada pukul 10.00 waktu Korea. Pembicaraan dua hari dimulai di Seoul pada hari Senin (18/11/19) dan pada awalnya dijadwalkan berlanjut hingga hari Selasa pukul 17.00 waktu Korea.Ketua delegasi AS, James DeHart mengatakan bahwa proposal Seoul tidak sesuai dengan permintaan AS untuk pembagian beban yang 'adil dan wajar'.DeHart membuat pernyataan tersebut pada hari Selasa dalam sebuah pengarahan seusai mengakhiri putaran ketiga negosiasi pembagian biaya pertahanan di Seoul.DeHart mengatakan delegasi AS menghentikan pembicaraan untuk memberikan waktu bagi Korea Selatan untuk pertimbangan ulang.Dia mengungkapkan harapannya agar Korea Selatan mengajukan proposal baru yang akan memungkinkan kedua belah pihak untuk bekerja menuju kesepakatan yang dapat diterima bersama dalam semangat aliansi besar mereka.Ditambahkan pula, AS berharap untuk melanjutkan negosiasi ketika pihak Korea Selatan siap untuk bekerja atas dasar kemitraan dan kepercayaan.