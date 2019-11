Pentagon Tekan Korsel Soal Pembagian Biaya Pertahanan

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Mark Esper menekan kenaikan pembagian biaya pertahanan dengan kembali menyebut bahwa Korea Selatan (Korsel) adalah "negara kaya."Esper yang sedang melakukan kunjungannya ke Filipina menyinggung hal tersebut dalam jumpa pers bersama dengan Menteri Pertahanan Filipina pada hari Selasa (19/11/19).Sebutan Esper itu merupakan tanggapan pertama dari Menteri Pertahanan AS setelah putaran ketiga negosiasi pembagian biaya pertahanan Korsel dan AS tidak berhasil.Sebelumnya, dalam kunjungannya ke Korsel pada tanggal 15 November lalu Esper mendesak Korsel untuk menanggung lebih banyak biaya pertahanan.Esper tidak menjawab pertanyaan wartawan tentang penarikan pasukan militer AS dari Korsel jika negosiasi pembagian biaya pertahanan tidak berhasil mencapai kesepakatan.Sementara itu, Esper menegaskan persiapannya untuk melawan Korea Utara tetap dilakukan.