Korut Tidak Minat KTT dengan AS Hingga Kebijakan Permusuhan Dihapus

Photo : YONHAP News

Seorang pejabat senior Korea Utara kembali menyerukan Amerika Serikat (AS) untuk membatalkan kebijakan permusuhan terhadap Pyongyang, dengan mengutip denuklirisasi dapat didiskusikan dalam pembicaraan hanya setelah kebijakan semacam itu dihapus.Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son-hui membuat pernyataan itu di Moskow pada hari Rabu (20/11/19) waktu setempat, kepada wartawan usai rangkaian pertemuan dengan para pejabat senior Rusia, termasuk Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov.Choe mengatakan ada kemungkinan bahwa masalah nuklir tidak lagi termasuk dalam pembicaraan di masa depan, dengan menekankan bahwa denuklirisasi hanya dapat dibahas ketika AS menghapuskan semua kebijakan permusuhan terhadap Korea Utara.Dia mengatakan akan mustahil untuk mengadakan pertemuan puncak lagi antara Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un dan Presiden AS, Donald Trump, selama Washington mempertahankan sikapnya saat ini terhadap Korea Utara. Ditambahkannya bahwa pertemuan puncak seharusnya tidak lagi menjadi kepentingan bagi Pyongyang.