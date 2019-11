Ekspor Semikonduktor, Panel Layar dan Ponsel Pintar Korsel Turun Bersamaan

Photo : YONHAP News

Nilai ekspor produk teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tetap mengalami penurunan dalam 12 bulan berturut-turut, dengan jatuhnya jumlah ekspor ketiga produk ekspor andalan TIK pada bulan Oktober.Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Korea Selatan menyatakan pada hari Kamis (21/11/19), bahwa volume eskpor produk TIK Korea Selatan pada bulan lalu, dibukukan senilai 15,49 miliar dolar AS. Angka ini turun 23,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Jumlah ekspor semikonduktor mengalami penurunan 32,1 persen, menjadi 7,95 miliar dolar AS, sebagai akibat dari jatuhnya harga unit semikonduktor memori. Sementara itu, nilai ekpor semikonduktor non-memori menyentuh titik tertingginya dengan capaian 2,45 miliar dolar AS, naik 6,7 persen.Jumlah ekspor panel layar tercatat mencapai 1,92 miliar dolar AS, turun 27 persen, dan nilai ekspor ponsel pintar juga turun 6,6 persen, menjadi 1,33 miliar dolar AS.Sementara itu, jumlah impor barang TIK, tercatat mencapai 9,35 miliar dolar AS, yang menyebabkan surplus perdagangan TIK keseluruhan sebesar 6,14 miliar dolar AS.