Ketua Komite Urusan Diplomatik Majelis Rendah AS Berpendapat Positif atas Isu GSOMIA

Photo : KBS News

Ketua Komite Urusan Diplomatik Majelis Rendah Amerika Serikat (AS), Eliot Engel berpendapat positif tentang isu Perjanjian Perlindungan Informasi Militer (GSOMIA) antara Korea Selatan (Korsel) dan Jepang.Dalam pertemuan dengan wartawan KBS, Engel mengatakan dirinya berpendapat positif karena pembicaraan terkait GSOMIA masih berjalan. Namun, dia tidak menyebut dengan negara mana AS mengadakan pembicaraan itu, apakah Korsel, Jepang, atau keduanya.Ketika ditanyakan tentang alasan untuk pernyataannya tersebut, Engel membalas bahwa dirinya mempercayai aliansi dengan negara sekutu dan tidak boleh saling bertengkar karena ada lawan, yakni Beijing dan Pyongyang. Dalam kata lain, GSOMIA bermaksud untuk melawan China dan Korea Utara.Engel juga menemui perwakilan parlemen Korsel yang sedang mengunjungi AS dan diperkirakan berbagi pendapat dari masing-masing pihak tentang pengakhiran GSOMIA.