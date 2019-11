Tiga Ketua Fraksi Partai Korsel Temui Biegun untuk Isu Kenaikan Biaya Pertahanan

Photo : YONHAP News

Tiga orang ketua fraksi partai berkuasa dan oposisi utama Korea Selatan (Korsel) menemui Calon Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Stephen Biegun di Washington pada hari Kamis (21/11/19) waktu setempat.Dalam pertemuan itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat Korea, Lee In-young, Ketua Fraksi Partai Kebebasan Korea, Na Kyung-won dan Ketua Fraksi Partai Bareunmirae, Oh Shin-hwan menyampaikan bahwa permintaan AS atas kenaikan biaya pertahanan sangatlah keterlaluan.Sementara itu, Biegun mengatakan bahwa Korsel selama ini menikmati perlindungan AS dari segi keamanan, tapi saat sini perlu membayar bagiannya yang seimbang sebagai negara persekutuan.