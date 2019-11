Wakil Menlu Korut: Hubungan Beku Antara Korut dan AS Akibat Sikap AS

Photo : KBS News

Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son-hui meningkatkan tingkat kritikannya terhadap Amerika Serikat (AS).Choe yang menyelesaikan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia urusan Asia, Igor Morgulov mengatakan pada hari Jumat (22/11/19) lalu bahwa Korea Utara telah mengambil langkah yang penting demi AS selama dua tahun terakhir, namun hanya merasa dikhianati.Ditambahkan pula, Korea Utara telah memberikan banyak waktu kepada AS dan mengambil langkah untuk membentuk kepercayaan dengan AS, namun tidak mendapatkan apa pun dari AS sebagai imbalannya. Ketegangan di Semenanjung Korea diakibatkan oleh AS.Choe tidak membantah usulan AS untuk KTT dengan AS, namun sehubungan dengan pernyataan Stephen Biegun yang menunjuk Choe sebagai wakil negosiasi pihak Korea Utara, Choe menyatakan bahwa wakil negosiasi ditetapkan oleh masing-masing negara.Sementara itu, Choe mengatakan dia telah membahas hubungan dengan Rusia dan situasi di Semenanjung Korea dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia.