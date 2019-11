KOSPI Ditutup di Level 2.120 pada Hari Senin

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) ditutup di level 2.123,50 dengan kenaikan 21,54 poin atau 1,02 persen dibandingkan hari sebelumnya.KOSPI naik karena ada kabar positif terkait negosiasi perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan China, China menyatakan akan melindungi kekayaan intelektual yang diminta AS, dan Presiden AS, Donald Trump juga mengatakan kesepakatan perdagangan dengan China hampir selesai.Di pasar KOSDAQ, investor asing dan lembaga masing-masing membeli saham seharga 44,7 miliar won dan 25,1 miliar won.Sementara itu, nilai tukar mata uang won Korea terhadap dolar Amerika turun 2,5 won per dolar, menutup sesi perdagangan di angka 1.170,1 won.