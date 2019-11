BTS, Gangnam Style Dipilih Rolling Stone Sebagai Momen Terpenting dalam Satu Dekade Terakhir

Photo : YONHAP News

Majalah musik Amerika Serikat (AS), Rolling Stone memilih penyanyi Korea Selatan (Korsel) dan beberapa lagu pop Korea sebagai momen terpenting dalam dunia musik satu dekade terakhir.Rolling Stone pada hari Senin (25/11/19) waktu setempat, melaporkan 50 momen yang perlu diingat dalam bidang kebudayaan dan industri musik periode tahun 2010-2019.Media musik itu dalam edisi bulan Mei-nya pernah memperkenalkan kegiatan BTS yang sukses di AS dengan judul "BTS memanaskan Good Morning America."Menurutnya, BTS tampil dalam beberapa acara siaran terkenal termasuk "Good Morning America" dan tiket konsernya di AS terjual habis.Selanjutnya Rolling Stone menyebut, jika masih ada orang yang masih mencurigai posisi K-Pop di AS, merekaㅗharus melihat BTS.Selain itu, Rolling Stone menilai lagu "Gangnam Style" yang dinyanyikan oleh PSY telah memperkenalkan lagu K-Pop kepada ratusan juta warga dunia melalui video musik dan tarian khasnya.Rolling Stone kemudian menyebut lagu anak-anak Korsel berjudul "Baby Shark" sebagai lagu yang sensasional di dunia untuk tahun 2019 ini. Lagu ini menjadi lagu anak-anak Korea pertama yang masuk ke dalam "Billboard Hot 100."