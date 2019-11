Trump: Diperkirakan 100 Juta Nyawa Akan Tewas Jika Perang dengan Korut

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengatakan jika berperang dengan Korea Utara (Korut), diperkirakan sekitar 100 juta orang akan kehilangan nyawa.Seorang pengarang biografi AS, Wead Goug, dalam buku terbarunya berjudul "Inside Trump's White House" menulis bahwa Trump sempat mengatakan bahwa sekitar 30-100 juta nyawa dapat tewas jika berperang dengan Korut.Dalam buku itu, Trump menuturkan bahwa Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un memiliki sekitar 10 ribu unit meriam dan tanpa senjata nuklir sekalipun, mampu mendatangkan bencana terbesar dan mengerikan dalam sejarah.Di samping itu, Trump mengatakan bahwa AS memberikan rudal berharga miliaran dolar Amerika kepada negara-negara sekutu yang mampu. Kemudian, Trump menambahkan negara tersebut bukan sahabat AS dan berbuat buruk bagi negaranya.Mengenai pembagian biaya pertahanan, ia mengatakan AS menempatkan sebanyak 40 ribu prajurit di Korea Selatan dan mengeluarkan biaya sebanyak 4,5 miliar dolar Amerika setiap tahunnya.Untuk buku itu, Trump memperlihatkan surat dari Kim Jong-un untuknya kepada sang pengarang biografinya. Dalam surat itu, Kim menulis bahwa dirinya mempercayai bahwa tekad kuat dan pendekatan kreatif antara Korut dan AS untuk masa depan pasti akan membuahkan hasil.