Pengawasan Militer AS terhadap Korut Lebih Ketat Pasca Latihan Tembakan Artileri Korut

Photo : YONHAP News

Kegiatan pengawasan militer Amerika Serikat (AS) yang lebih ketat terhadap Korea Utara terus terdeteksi, setelah Korea Utara baru-baru ini melakukan latihan penembakan artileri di perbatasan laut antar-Korea, dekat dari Garis Batas Utara (NLL).Menurut sebuah situs pelacak penerbangan sipil, Aircraft Spots pada hari Kamis (28/11/19), pesawat pengintai Angkatan Udara AS, Rivet Joint (RC-135V) pada hari sebelumnya terbang di atas seputar Seoul dan Provinsi Gyeonggi.Kemudian pada hari yang sama, sebuah pesawat pengintai lainnya, E-8C ikut terbang di wilayah udara Semenanjung Korea di ketinggian 32.000 kaki (9.753 meter) di atas permukaan laut.Dilaporkan bahwa pesawat pengintai E-8C yang dilengkapi dengan sistem radar, mampu secara akurat memantau pasukan darat dan pergerakan peralatan militer Korea Utara di ketinggian 9-12 kilometer di udara, termasuk pangkalan rudal artileri dan kapal selam.Pada tanggal 23 November lalu, Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un mengunjungi unit militer di Pulau Changrindo di dekat perbatasan laut antar-Korea dan menginstruksi latihan penembakan artileri.Menanggapi hal ini, otoritas militer Korea Selatan dan AS tampaknya memperketat sistem pengawasan terhadap Korea Utara dalam menghadapi provokasi tambahan negara komunis itu.