Kemlu AS Bantah Perpecahan Aliansi Antara Korsel-AS

Photo : YONHAP News

Voice of America (VOA) pada hari Kamis (28/11/19) waktu setempat, melansir bahwa Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) membantah perseteruan atas munculnya perpecahan aliansi dengan Korea Selatan, sembari menegaskan hubungan keamanan yang tetap kuat antara kedua negara.Seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri AS membuat pernyataan tersebut pada hari Rabu (27/11/19), atas spekulasi bahwa hubungan antara Korea Selatan dan AS tengah dalam kesulitan, bahkan Korea Selatan tampaknya condong ke arah China.Menurut VOA, pejabat tinggi AS mengungkapkan bahwa Korea Selatan dan AS saling berbagi visi yang serupa demi terciptanya perdamaian dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik berdasarkan pada aturan hukum, penghormatan kedaulatan, hak asasi manusia dan pertukaran informasi yang bebas.Dia tetap bersikeras bahwa komitmen Korea Selatan dan China untuk memperkuat kerja sama pertukaran pertahanan yang dicapai dalam pertemuan menteri pertahanan bilateral di Bangkok, Thailand baru-baru ini tidak terkait dengan aliansi antara Seoul dan Washington.