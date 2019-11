Trump: AS Telah Habiskan Banyak Uang untuk Pertahanan Negara Kaya

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump melontarkan bahwa AS telah menghabiskan sejumlah besar uang untuk mempertahankan negara-negara kaya. Namun dia tidak menyinggung 'Korea Selatan' secara langsung.Pernyataan Trump yang tampaknya menekan kembali kenaikan pembagian biaya pertahanan untuk penempatan pasukan AS di Korea Selatan itu, muncul dalam kampanyenya di Florida, AS pada tanggal 26 November waktu setempat.Trump mengatakan beberapa mantan presiden AS telah mengerahkan pasukan militer AS untuk mempertahankan negara-negara yang sangat kaya, dan mereka juga menghabiskan miliaran dolar AS untuk kawasan Timur Tengah, namun dirinya tidak pernah seperti para pendahulunya.Presiden Trump juga mengungkapkan perlu untuk secara jelas mengingat fakta bahwa dirinya adalah Presiden AS, bukanlah presiden dunia.Terdapat spekulasi bahwa negosiasi pembagian biaya pertahanan untuk pasukan AS di Korea Selatan mungkin akan kembali diadakan di Washington pada bulan depan.