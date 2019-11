Kemlu AS Umumkan Proyek Perbaikan HAM Korut Senilai Tiga Juta Dolar AS

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengumumkan proyek untuk memperbaiki Hak Asasi Manusia (HAM) Korea Utara dengan dana bantuan maksimal senilai tiga juta dolar AS.Menurut Voice of Amerika (VOA) dan situs Kementerian Luar Negeri AS, bantuan itu akan dibagi menjadi proyek untuk mendorong akses informasi terhadap Korea Utara dan untuk mempertahankan catatan HAM Korea Utara.Bidang untuk mendorong akses informasi itu mengarah pada produksi dan penyiaran siaran radio terhadap Korea Utara dan proyek terkait pengembangan konten dan platform terhadap penduduk Korea Utara.Bidang rekaman HAM Korea Utara merujuk pada kegiatan global demi peningkatan HAM, seperti pembangunan basis data online tentang kamp tahanan politik di Korea Utara, laporan situasi HAM dan lain sebagainya.Lembaga non-profit baik di AS maupun di luar negeri, serta lembaga pendidikan yang dapat mengikuti proyek itu, akan menerima bantuan dari 750 ribu hingga 3 juta dolar AS.Kedua proyek itu akan ditawarkan hingga tanggal 1 Januari 2020.