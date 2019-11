Korsel Sumbang Dana Lima Juta Dolar AS untuk The Global Fund

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada hari Kamis (28/11/19) menyatakan bahwa pemerintah Korea Selatan menandatangani perjanjian untuk memberikan dana sejumlah lima juta dolar AS kepada The Global Fund untuk melawan penyakit menular seperti AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria.Selain dana yang dijanjikan itu, pemerintah Korea Selatan telah menyumbang dana sebanyak 12,5 juta dolar AS pada tahun 2017-2019 dan akan menyumbang sebanyak 25 juta dolar AS pada tahun 2020-2022.The Global Fund merupakan organisasi yang dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk upaya pencegahan penyebaran penyakit menular pada tahun 2002 dan Korea Selatan mulai berkegiatan sebagai anggotanya sejak tahun 2018 lalu.