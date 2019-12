Negosiasi Pembagian Biaya Pertahanan Korsel dan AS Dibuka pada Pekan Ini di Washington DC

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) membuka kembali negosiasi pembagian biaya pertahanan yang ditanggung Korea Selatan untuk penempatan pasukan AS di Korea Selatan selama dua hari mulai hari Selasa (3/12/19) di Washington DC, AS.Negosiasi tersebut digelar dalam waktu dua pekan setelah negosiasi di Seoul gagal mencapai kesepakatan akibat sikap AS yang ingin menambahkan biaya yang harus ditanggung Korea Selatan.Dalam periode yang sama, Presiden AS, Donald Trump akan menekan kenaikan biaya pertahanan oleh negara-negara Eropa di KTT Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang digelar di Inggris. Presiden Trump berpendapat bahwa NATO lebih kuat, sehingga biaya pertahanan harus dibagi secara adil.Menjelang KTT NATO, negara anggota NATO sepakat untuk menurunkan porsi biaya pertahanan yang ditanggung AS sampai 16 persen dari yang sebelumnya 22 persen melalui pengaturan biaya operasi NATO.Sehubungan dengan permintaan kenaikan biaya pertahanan yang ditanggung Korea Selatan, harian New York Times melaporkan bahwa Presiden Trump mengeluarkan usulan yang tidak masuk akal.Washington Post juga memberitakan bahwa permintaan Trump untuk meningkatkan biaya pertahanan sebesar 5 miliar dolar AS adalah cemoohan yang tidak mampu diterima Korea Selatan pada saat peningkatan aliansi sangatlah diperlukan.