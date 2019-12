Pesawat Pengintai AS Terus Lakukan Penerbangan di Langit Semenanjung Korea

Photo : YONHAP News

Setelah peluncuran roket artileri super besar Korea Utara, kegiatan pengawasan Amerika Serikat (AS) terhadap Korea Utara menjadi semakin ketat.Menurut situs pelacak penerbangan sipil, Aircraft Sports pada hari Senin (2/12/19), satu unit pesawat pengintai dari Angkatan Udara AS, tipe RC-135W terbang di ketinggian 9.448,8 meter di atas permukaan tanah Seoul.Pada tanggal 30 November lalu, pesawat Angkatan Udara AS, tipe U-25 melakukan penerbangan di atas wilayah udara ibu kota Seoul, provinsi Gangwon hingga Chungcheong.Pesawat tersebut melakukan penerbangan selama 7 hingga 8 jam di udara sejauh 20 km dari garis demarkasi militer untuk mengintai pergerakan pasukan Korea Utara, fasilitas militer di wilayah Korea Utara sejauh 60 hingga 70 km, serta menyadap telekomunikasi kabel dan nirkabel.Operasi AS yang menggunakan pesawat pengintai meningkat setelah peluncuran artileri Korea Utara dari sekitar Garis Batas Utara (NLL) pada tanggal 23 November lalu.Sementara itu, Korea Utara telah meluncurkan dua unit roket artileri super besar ke arah Laut Timur pada tanggal 28 November lalu dengan jangkauan 380 km dan ketinggian 97 km.