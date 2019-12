Pesawat Pengintai AS Terus Terbang di Semenanjung Korea untuk Perketat Pengawasan terhadap Korut

Photo : YONHAP News

Pesawat pengintai Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) terus terbang di Semenanjung Korea, untuk lebih meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan terhadap Korea Utara.Menurut sebuah situs pelacak penerbangan sipil, Aircraft Spots pada hari Selasa (3/12/19), pesawat pengintai Angkatan Udara AS, tipe E-8C dilaporkan telah dikerahkan dalam operasi pengawasan terhadap Korea Utara di wilayah udara Semenanjung Korea.Pesawat pengintai E-8C muncul lagi di Semenanjung Korea setelah terbang pada tanggal 27 November lalu.Sebelumnya pada tanggal 2 Desember, pesawat pengintai tipe RC-135V dikerahkan, dan pada tanggal 28 dan 30 November lalu, pesawat lainnya tipe U-2S dan EP-3E juga dioperasikan di Semenanjung Korea.Seorang pejabat militer Korea Selatan mengatakan bahwa militer AS tampaknya berniat untuk secara sengaja menekan Korea Utara dengan memaparkan bahwa pesawat itu mendeteksi setiap wilayah negara komunis itu.