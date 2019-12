Surplus Neraca Transaksi Berjalan Korsel Bulan Oktober Sentuh Rekor Tertinggi dalam 12 Bulan Terakhir

Photo : YONHAP News

Surplus neraca transaksi berjalan Korea Selatan menyentuh rekor tertinggi dalam 12 bulan terakhir pada bulan Oktober lalu namun tren penurunan surplus neraca barang terus berlanjut.Menurut perhitungan sementara oleh Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Kamis (5/12/19), surplus neraca berjalan Korea Selatan mencapai 7,83 miliar dolar AS pada bulan Oktober. Angka itu merupakan yang tertinggi sejak Oktober 2018 ketika surplus mencapai 9,47 miliar dolar AS.Surplus neraca barang dibukukan sebesar 8,3 miliar dolar AS pada bulan Oktober, turun 2,5 miliar dolar AS dari tahun sebelumnya.Nilai ekspor anjlok 14,5 persen dalam setahun menjadi 49,12 miliar dolar AS pada bulan Oktober, sementara impor turun 12,5 persen menjadi 41 miliar dolar AS.Neraca perdagangan berjalan Korea Selatan terus mencatat surplus pada periode bulan Januari-Oktober, kecuali bulan April.Seorang pejabat BOK mengatakan bahwa jika tren ini terus berlanjut, maka surplus neraca perdagangan tahunan dapat mencapai angka yang diproyeksikan sebelumnya, yakni 57 miliar dolar AS untuk tahun ini.