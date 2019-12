Korsel dan AS Selesaikan Putaran Keempat Perundingan Biaya Pertahanan

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) telah menyelesaikan putaran keempat perundingan pembagian biaya pertahanan di Washington DC, setelah berlangsung selama dua hari.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada hari Kamis (5/12/19), mengatakan delegasi Korea Selatan yang dipimpin oleh Jeong Eun-bo, selama pembicaraan menekankan bahwa pembagian biaya pertahanan harus dilaksanakan sejalan dengan Perjanjian Khusus Pembagian Biaya Pertahanan (SMA).Di bawah SMA, Korea Selatan mencakup upah untuk warga Korea yang bekerja untuk angkatan bersenjata AS dan pengeluaran untuk pengembangan militer dan dukungan logistik.Delegasi Seoul juga mengimbau perlunya mencapai kesepakatan yang adil, masuk akal, dan dapat bersama-sama diterima demi memperkuat aliansi Korea Selatan dan AS, serta kesiapan pertahanan gabungan.Putaran negosiasi berikutnya direncanakan akan berlangsung di Korea Selatan pada akhir bulan ini.Kedua negara kembali melanjutkan pertemuan itu dalam dua minggu menyusul putaran ketiga negosiasi di Seoul, namun tampaknya gagal untuk mempersempit pandangan mereka yang masih berbeda.Rincian perundingan belum diungkapkan, tetapi AS pada putaran sebelumnya dilaporkan menuntut Korea Selatan membayar sekitar lima miliar dolar AS untuk biaya penempatan pasukan Amerika di Korea Selatan tahun depan, yang merupakan peningkatan lima kali lipat dari kontribusi Seoul saat ini.Di sela-sela KTT NATO di London, Presiden AS, Donald Trump juga mengutip dalam konferensi persnya bahwa Korea Selatan harus menanggung beban yang lebih adil.