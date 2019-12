Korsel dan AS Belum Mencapai Kesepakatan Terkait Pembagian Biaya Pertahanan

Photo : KBS News

Perwakilan khusus urusan pembagian biaya pertahanan Korea Selatan, Jeong Eun-bo menyatakan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) belum mencapai kesepakatan konkret dalam negosiasi kali ini, dan AS tetap ingin meningkatkan biaya yang ditanggung Korea Selatan dalam jumlah besar.Dalam putaran keempat perundingan pembagian biaya pertahanan ke-11 di Washington DC, AS pada tanggal 3-4 Desember lalu, kedua pihak sulit menyempitkan perbedaan pandangan, sehingga diperkirakan kesepakatan itu sulit dicapai dalam tahun ini.Jeong mengatakan bahwa kedua pihak harus mempersempit perbedaan pandangan dan belum mencapai hasil yang konkret karena AS tetap ingin menambahkan biaya pertahanan yang ditanggung Korea Selatan.Sehubungan dengan pernyataan Presiden AS, Donald Trump yang menghubungkan pembagian biaya pertahanan negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan masalah perdagangan, Jeong menyatakan bahwa masalah perdagangan sering disebutkan di dalam negosiasi antara Korea Selatan dan AS, namun masalah penempatan pasukan AS di Korea Selatan tidak pernah dibahas di meja perundingan.