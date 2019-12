Pendapatan per Kapita Korsel Turun ke Kisaran 32.000 Dolar AS

Photo : YONHAP News

Pendapatan per kapita masyarakat Korea Selatan akan berkurang untuk pertama kalinya dalam empat tahun terakhir. Penurunan itu dipengaruhi oleh pertumbuhan yang rendah, harga barang yang murah, dan lemahnya nilai mata uang won.Menurut dunia perbankan pada hari Jumat (6/12/19), pendapatan per kapita Korea Selatan adalah sekitar 32.000 dolar AS pada tahun ini.Pendapatan per kapita untuk triwulan pertama hingga ketiga meningkat 1,56 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jika angka tersebut bertambah pada triwulan keempat, maka pendapatan per kapita Korea Selatan akan berkurang menjadi 32.000 dolar AS dan untuk pertama kalinya mengalami penurunan sejak tahun 2015.Sebelumnya, Bank Sentral Korea (BOK) meprediksi pendapatan per kapita masyarakat Korea Selatan dapat mencapai 40.000 dolar AS dalam satu dekade jika ekonomi Korea Selatan terus tumbuh.