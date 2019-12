Photo : YONHAP News

Jenis anggur yang sangat tenar di Korea Selatan, Shine Muscat diketahui sangat laris di pasar China.Menurut data dari Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Korea Selatan serta Perusahaan Perdagangan Agro Perikanan dan Makanan Korea (aT) pada hari Senin (9/12/19), nilai ekspor anggur Korea Selatan sampai akhir bulan Oktober mencapai 13 juta dolar AS dengan peningkatan 35 persen dibandingkan tahun lalu.Peningkatan nilai ekspor anggur Korea Selatan disebabkan karena ketenaran jenis anggur Shine Muscat yang sangat luar biasa di wilayah China dan Asia Tenggara.Jumlah ekspor anggur asal Korea Selatan pada tahun lalu tercatat paling tinggi ke Vietnam, dan disusul Hong Kong, China, Singapura, dan seterusnya. Nilai ekspor ke empat negara tersebut memenuhi 82 persen dari seluruh ekspornya.Shine Muscat dari Korea Selatan berkualitas tinggi dan harganya berada di antara harga anggur Shine Muscat dari China atau Jepang, sehingga memiliki daya saing tinggi.Sementara itu, aT memprediksi bahwa daya saing anggur Shine Muscat Korea Selatan tetap terjaga selama beberapa tahun ke depan karena didukung dengan teknologi penyimpanan, trasportasi, bungkusan dan pendinginan yang baik, serta jaringan distribusi di pasar luar negeri meliputi Hong Kong, dan Makau yang semakin meluas.