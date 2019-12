Target Investasi Langsung Investor Asing Senilai 20 Miliar Dolar AS Dicapai Lebih Awal

Photo : KBS News

Target penarikan dana investasi luar negeri sebesar lebih dari 20 miliar dolar AS di bidang industri bahan baku, suku cadang, dan peralatan Korea Selatan pada tahun ini telah berhasil dicapai lebih awal.Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya Korea Selatan menyatakan bahwa jumlah investasi langsung dari investor asing pada tanggal 2 Desember lalu mencapai 20,3 miliar dolar AS, sehingga target penarikan dana investasi luar negeri sebesar 20 miliar dolar AS dapat dicapai selama lima tahun berturut-turut.Investasi langsung dari investor asing pada semester pertama tahun ini agak menurun, namun mulai pulih memasuki semester kedua, sehingga target pemerintah Korea Selatan dapat dicapai sebelum bulan Desember ini berakhir.Pemerintah Korea Selatan menjelaskan bahwa pasar Korea Selatan dinilai tinggi oleh investor asing walaupun kondisi ekonomi global tidak baik, sehingga investasi di bidang industri baru, industri bahan baku, suku cadang, dan peralatan tengah aktif dilaksanakan.Pemerintah Korea Selatan mendukung proses izin terhadap proyek di bidang industri yang berdampak tinggi untuk mengaktifkan investasi dari luar negeri. Selain itu, pihaknya menggelar acara penjelasan perusahaan di luar negeri pada awal tahun depan untuk menarik lebih banyak investasi ke Korea Selatan.