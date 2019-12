AS Sering Tinjau Relokasi Pasukan Militernya, Sembari Singgung Suriah dan Korut

Photo : KBS

Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Mark Esper mengatakan AS sering meninjau relokasi pasukan militernya, sembari menyinggung Timur Tengah dan Suriah, bersama Korea Utara.Menurut data rekaman yang dirilis Kementerian Pertahanan AS pada hari Minggu (8/12/19) waktu setempat, pernyataan tersebut muncul pada tanggal 6 Desember, di tengah keterangan Esper yang menolak berita beberapa media bahwa AS tengah mempertimbangkan pengiriman tambahan sebanyak 14.000 orang pasukan militernya untuk menanggapi ancaman Iran.Esper memperjelas bahwa untuk menambah dan mengurangi kekuatan militernya harus terus disesuaikan dengan perkembangan kondisi di seluruh dunia. Ditambahkannya, dia juga tidak mengetahui dimana pasukan itu akan berada, sembari menyinggung Timur Tengah, Suriah dan Korea Utara.Dia jarang sekali menyebut Korea Utara, meskipun ia mengungkapkan kondisi bersyarat, seperti adanya sinyal akan terjadinya situasi buruk, seperti konflik.