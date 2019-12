Kongres AS Sepakat Pertahankan 28.500 Orang Prajurit AS di Korsel

Photo : KBS

Kongres Amerika Serikat (AS) sepakat untuk mempertahankan jumlah prajurit pasukan militer AS yang ditempatkan di Korea Selatan di level saat ini yakni 28.500 orang dengan anggaran senilai 879 triliun won.Menurut RUU terbaru yang diloloskan di Komite Militer Senat dan Majelis Rendah AS tersebut, terdapat pula beberapa kebijakan diplomatik terkait Semenanjung Korea.Dalam RUU tersebut, anggaran pertahanan itu tidak boleh digunakan untuk menghindari upaya mengurangi pasukan militer AS di Korea Selatan tersebut.DPR AS juga meloloskan rincian RUU untuk memperkuat sanksi terhadap Korea Utara, sehingga lembaga keuangan di luar negeri yang memberikan layanan keuangan kepada individu yang terlibat dengan Korea Utara, akan diterapkan sanksi keuangan domestik.RUU tersebut akan dilegislasikan, setelah sidang umum kongres melakukan pemungutan suara dan kemudian ditandantangani oleh presiden AS.