AS Bekukan Suku Bunga Acuannya

Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed mengatakan akan membekukan tingkat suku bunga acuannya di kisaran 1,50-1,75 persen seperti di tingkatan saat ini.Dalam rapat kebijakan dua hari yang berlangsung pada tanggal 10-11 Desember waktu setempat, The Fed memutuskan untuk membekukan tingkat suku bunga acuannya, dengan mengakhiri penurunannya sebanyak tiga kali berturut-turut sejak akhir bulan Juli lalu.Para pengamat menganalisis bahwa The Fed memutuskan tidak ada faktor untuk mengubah tingkat suku bunga acuan, mengingat situasi ekonomi AS yang relatif baik, meskipun terdapat ketidakpastian global, termasuk sengketa perdagangan antara AS dan China.