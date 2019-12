BOK: Pembekuan Suku Bunga Acuan AS Sesuai Ekspektasi

Photo : KBS

Bank Sentral Korea (BOK) mengatakan pada hari Kamis (12/12/19) bahwa keputusan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed untuk mempertahankan suku bunga acuan, secara umum tidak berubah dan memenuhi ekspektasi pasar.The Fed memutuskan pada sehari sebelumnya untuk mempertahankan suku bunga acuan AS di kisaran 1,5-1,75 persen.Wakil Gubernur Senior BOK, Yoon Myun-shik membuat penilaian dalam pertemuan dengan wartawan setelah pertemuan evaluasi pasar BOK.Yoon mengatakan Ketua The Fed, Jerome Powell berkomentar bahwa harus ada inflasi "persisten dan signifikan" sebelum mempertimbangkan kenaikan suku bunga tambahan untuk mengatasi masalah inflasi.Yoon mengatakan Korea Selatan akan terus memantau ketidakpastian pasar, seperti kebijakan moneter Bank Sentral Eropa, pemilihan umum Inggris dan ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina.