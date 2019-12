Mantan Pejabat Pertahanan AS: Ada Kemungkinan Meletusnya Perang Korea Kedua

Photo : YONHAP News

Harian Jepang Sankei Shimbun melaporkan pada hari Jumat (13/12/19) bahwa mantan Asisten Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Bill Clinton, yaitu profesor Universitas Harvard, Graham Allison menyatakan pandangannya bahwa ada kemungkinan besar meletusnya Perang Korea Kedua.Menurut laporan tersebut, Profesor Allison mengatakan dalam sebuah acara akademi di Tokyo pada hari Kamis (12/12/19) kemarin, bahwa ada kemungkinan besar meletusnya Perang Korea Kedua walaupun kurang dari 50%.Allison menilai bahwa Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un yang terus menekan AS agar mencabut sanksi terhadap Korea Utara sampai akhir tahun ini akan mengumumkan kebijakannya dalam beberapa pekan ke depan.Ditambahkan pula, apabila situasi Korea Utara kembali ke titik sebelum bulan November 2017, ketika pihaknya terus meluncurkan rudal balistik jarak jauh antar-benua (ICBM), Presiden AS, Donald Trump juga bertekad untuk mengeluarkan perintah militer seperti penghancuran tempat peluncur misil di Korea Utara.Sehubungan dengan kemungkinan serangan oleh Korea Utara ke Jepang, Profesor Allison mengusulkan kepada Jepang dan China untuk mengambil langkah tertentu untuk mencegah meletusnya perang.