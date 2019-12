Pembekuan Hubungan Dua Korea Dikhawatirkan Semakin Panjang

Photo : KBS

Pembekuan hubungan dua Korea pada saat ini dapat berlangsung dengan lama karena langsung dikendalikan oleh Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un.Lembaga Penelitian Strategi Keamanan Nasional di bawah naungan Badan Intelijen Nasional (BIN) Korea Selatan menyatakan pada hari Jumat (13/12/19) bahwa pembekuan hubungan dua Korea diakibatkan oleh proses negosiasi langsung antara Korea Utara dan AS, peran Korea Selatan sebagai perantara, dan kekecewaan Korea Utara atas pelaksanaan kesepakatan antara dua Korea.Lembaga tersebut memprediksi bahwa Korea Utara ingin melepaskan diri dari kerja sama dua Korea seperti permintaan pembongkaran fasilitas pariwisata Korea Selatan di Gunung Geumgangsan, sehingga cara kerja sama ekonomi di masa depan harus berubah meskipun hubungan dua Korea membaik.Ditambahkan pula, pertukaran hubungan dua Korea di masa depan diperkirakan akan dilaksanakan di bidang pariwisata, dan juga ada kemungkinan pembukaan pertemuan otoritas militer antara dua Korea untuk meredakan ketegangan militer.Sehubungan dengan negosiasi denuklirisasi, Korea Utara menunjukkan sikap yang tidak sabar menjelang akhir tahun ini, dan tetap menolak unsur pembukaan dialog dari AS karena dianggap sebagai langkah yang menargetkan kemenangan Trump di dalam pemilu presiden AS tahun depan.Sementara itu, banyak pihak yang memperhatikan kebijakan strategis baru yang akan dikeluarkan Korea Utara dalam rapat paripurna Komite Pusat Partai Buruh pada akhir bulan ini. Lembaga tersebut memperkirakan Korea Utara akan mengeluarkan pernyataan terkait AS.Lembaga tersebut menilai kondisi ekonomi Korea Utara tetap stabil dari sisi nilai tukar mata uang, harga bahan pangan, harga konsumen, dan lainnya walaupun ada kemungkinan mencatat PDB di titik terendahnya sejak tahun 1997 lalu.