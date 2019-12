Pesawat Pengintai dan Pesawat Patroli Maritim AS Beroperasi di Semenanjung Korea

Photo : YONHAP News

Situs pelacak penerbangan sipil, Aircraft Spots menyatakan pada hari Jumat (13/12/19) bahwa pesawat patroli maritim dari Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) tipe P-3C menjalankan operasi di Semenanjung Korea.Pesawat P-3C bertugas untuk mendeteksi kapal selam dengan menggunakan radar, sehingga operasi pada hari ini dilaksanakan untuk menangkap pergerakan kapal selam Korea Utara.Pesawat pengintai dari Angkatan Udara AS, Cobra Ball (tipe RC-135S) yang mampu menangkap bukti peluncuran rudal balistik dari jarak jauh, juga terdeteksi di wilayah udara Laut Timur.Setelah Korea Utara melakukan "uji yang penting" di lokasi peluncuran misil Tongchang-ri pada tanggal 7 Desember lalu, Angkatan Bersenjata AS terus mengawasi pergerakan Korea Utara dengan mengerahkan pesawat pengintai.