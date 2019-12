Biegun Bertemu dengan Presiden Moon pada Hari Senin

Photo : YONHAP News

Perwakilan Khusus Kebijakan terhadap Korea Utara di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Stephen Biegun bertemu dengan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in pada hari Senin (16/12/19).Dia juga akan bertemu dengan para pejabat pemerintah dari Kementerian Luar Negeri dan Unifikasi Korea Selatan untuk membahas cara pembukaan kembali dialog dengan Korea Utara.Sebelum berangkat ke Korea Selatan, Biegun mengatakan bahwa kebijakan AS tidak berubah dan Korea Utara juga pasti mengetahui hal tersebut.Banyak pihak yang memperhatikan apakah akan diadakan pertemuan antara Korea Utara dan AS di Panmunjeom dalam kesempatan kali ini atau tidak, karena kunjungan Biegun dianggap sebagai upaya terakhir untuk mengubah suasana tegang akibat kemungkinan provokasi Korea Utara menjelang akhir tahun ini.