Senator AS: Uji Coba ICBM Korut Akan Hilangkan Peluang Kesepakatan dengan Trump

Photo : KBS

Seorang anggota Majelis Nasional Amerika Serikat (AS), Lindsey Graham mengeluarkan peringatan kepada Korea Utara bahwa apabila Korea Utara terus melakukan uji coba nuklir atau rudal balistik jarak jauh antar-benua (ICBM), mereka akan kehilangan peluang untuk mencapai kesepakatan dengan Presiden AS, Donald Trump.Menurut media khusus politik AS, The Hill pada hari Minggu (15/12/19) kemarin waktu setempat, Graham mengatakan bahwa AS tidak akan membiarkan Korea Utara mengembangkan kemampuan militer yang mampu menyerang AS dengan senjata nuklir, sehingga bentrokan antara kedua pihak tidak dapat dipungkiri.Selain itu, seorang senator lain yaitu Ketua Subkomite Asia dan Pasifik dari Komite Urusan Luar Negeri Majelis Tinggi AS, Cory Gardner juga menyatakan lewat akun twitter-nya bahwa pemerintahan AS harus menekan Pyongyang semaksimal mungkin untuk mencegah terulangnya kesalahan di masa lalu.Korea Utara terus mengumumkan pelaksanaan tes yang penting di lokasi Stasiun Peluncuran Satelit Sohae, sehingga banyak yang menaruh keprihatinan atas kemungkinan peluncuran ICBM atau proyektil menjelang akhir tahun ini.