Biegun dan Menteri Unifikasi Korsel Adakan Pertemuan

Photo : YONHAP News

Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyatakan bahwa Perwakilan Khusus Kebijakan terhadap Korea Utara di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Stephen Biegun dalam pertemuan dengan Menteri Unifikasi Korea Selatan, Kim Yeon-chul menekankan bahwa AS telah siap untuk mencapai kesepakatan dengan Korea Utara melalui langkah yang bertahap dan fleksibel.Dalam pertemuan tersebut, Menteri Kim mengatakan bahwa upaya untuk kemajuan yang lebih praktis dalam negosiasi denuklirisasi antara Korea Utara dan AS sangatlah dibutuhkan, dan Biegun juga sepakat atas hal tersebut.Ditambahkan pula, Biegun mengatakan AS tetap berupaya untuk menepati janji antara pemimpin Korea Utara dan AS di KTT Singapura melalui dialog.Kementerian Unifikasi Korea Selatan menambahkan bahwa AS dan Korea Selatan akan melakukan kerja sama erat untuk mencapai denuklirisasi dan perdamaian di Semenanjung Korea.