Volume Perdagangan Tahunan Korsel Tembus Satu Triliun Dolar AS untuk Tiga Tahun Berturut-turut

Photo : YONHAP News

Volume perdagangan tahunan Korea Selatan kembali menembus angka satu triliun dolar AS pada tahun ini.Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Sumber Daya Korea Selatan mengatakan bahwa akumulasi volume perdagangan melampaui angka satu triliun dolar AS dalam penghitungan sementara pada hari Senin (16/12/19).Kinerja tersebut berhasil dicapai dalam kondisi tahun ini yang sangat sulit akibat meningkatnya ketidakpastian di tengah perang dagang Amerika Serikat dan China, proteksionisme, dan pembatasan ekspor Jepang terhadap Korea Selatan.Seorang pejabat pemerintah Korea Selatan mengatakan bahwa hanya sepuluh negara yang pernah melampaui angka satu triliun dolar AS dalam perdagangan dan hanya sembilan negara membuat pencapaian tersebut selama tiga tahun berturut-turut.Dia menambahkan bahwa Korea Selatan diperkirakan akan tetap menjaga posisinya sebagai negara dagang terbesar kesembilan selama tujuh tahun berturut-turut.