Korsel dan AS Mulai Putaran Kelima Negosiasi Pembagian Biaya Pertahanan di Seoul

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) mengadakan putaran baru negosiasi pembagian biaya pertahanan bagi pasukan militer AS yang ditempatkan di Korea Selatan selama dua hari mulai hari Selasa (17/12/19) di Seoul.Pembicaraan itu merupakan putaran kelima negosiasi dalam tahun ini yang berlangsung dalam sekitar dua minggu setelah putaran keempatnya digelar di Washington, AS pada awal bulan ini.Dalam pertemuan sebelumnya, Korea Selatan dan AS sulit mempersempit perbedaan pandangan mereka, mengingat AS tetap meminta kepada Korea Selatan untuk membayar biaya pertahanan sebesar lima miliar dolar AS untuk tahun depan, yang merupakan lima kali lipat dibandingkan biaya pertahanan tahun ini.Pemerintah Korea Selatan mengungkapkan bahwa negosiasi di Seoul ini juga akan dilanjutkan di bawah perjanjian biaya pertahanan antara kedua negara yang sudah dicapai, dan mengarah pada memperkuat aliansi dan pertahanan gabungan antara kedua negara.Namun, ada yang berspekulasi bahwa kedua negara tidak mudah untuk mencapai kesepakatan dalam tahun ini, karena perbedaan pendapat kedua belah pihak masih besar.Ada kemungkinan besar putaran kelima negosiasi ini akan menjadi pembicaraan terakhir tentang pembagian biaya pertahanan antara Korea Selatan dan AS pada tahun ini.