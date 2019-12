Biegun Tinggalkan Korsel dengan Tangan Kosong

Photo : YONHAP News

Perwakilan Khusus Kebijakan terhadap Korea Utara di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Stephen Biegun yang telah mengajak Korea Utara untuk bertemu akhirnya meninggalkan Korea Selatan dengan tangan kosong pada hari Selasa (17/12/19).Sebelum berangkat ke Amerika Serikat (AS) pada hari Selasa, Biegun tidak dapat melakukan pertemuan dengan Korea Utara dan juga tidak menjawab pertanyaan tentang tanggapan dari Korea Utara.Dalam pidato yang diberikan di sebuah universitas di Seoul, Biegun secara jujur mengatakan bahwa ada perbedaan tujuan antara AS dan Korea Utara dalam perundingan selama ini.Menurutnya, AS hendak menangani masalah Korea Utara dengan stabil meskipun diperlukan waktu yang lama karena seluruh negara di Asia Timur Laut dapat memakai senjata nuklir jika mengakui bahwa Korea Utara dilengkapi dengan senjata nuklir.Ungkapan Biegun itu mengonfirmasi pendapat AS untuk mempertahankan prinsip awalnya untuk tidak bergantung pada tenggat waktu yang ditetapkan Korea Utara hingga akhir tahun ini.Penolakan Korea Utara terhadap ajakan pertemuan yang diusulkan oleh Biegun dapat ditafsirkan sebagai hal yang serius karena ajakan itu kemungkinan menjadi perundingan terakhir dalam tahun ini.