Menhan AS: Korut Akan Lakukan Provokasi Jika Tidak Puas dalam Perundingan dengan AS

Photo : KBS News

Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Mark Esper memandang Korea Utara kemungkinan akan melakukan suatu uji coba senjata jika mereka merasa tidak puas.Dalam pertemuan dengan wartawan ketika pulang dari kunjungan ke Eropa, Esper mengatakan bahwa pihaknya telah mendengarkan sebutan Korea Utara tentang uji coba nuklir dan mereka akan melakukannya jika merasa tidak puas.Kemudian Esper menegaskan bahwa perundingan diplomasi akan menjadi satu-satunya solusi masalah Korea Utara termasuk denuklirisasi.Sementara itu, media khusus politik AS, The Hill menyampaikan bahwa Komandan Pasukan Udara Pasifik AS, Jenderal Charles Brown pada hari Selasa (17/12/19) berpendapat bahwa uji coba yang disebut Korea Utara kemungkinan besar adalah peluncuran rudal balistik jarak jauh.Menurut Brown, jenis rudalnya tidak dapat dipastikan, tapi peluncurannya kemungkinan akan diadakan menjelang hari Natal atau tahun baru.Ia juga menambahkan bahwa pihaknya telah mempunyai rencana yang telah disiapkan sejak tahun 2017 saat konflik dengan Korea Utara memuncak. Artinya, AS dapat segera beraksi terhadap provokasi Korea Utara seperti peluncuran rudal.Namun, Brown menegaskan tugas militer AS adalah untuk mendukung upaya diplomasi dan mempersiapkan diri saat upaya diplomasi itu gagal.AS menganalisis Korea Utara akan melakukan provokasi rudal balistik jarak jauh untuk mengancam AS. Akan tetapi, AS tampaknya tidak akan menyerah dalam perundingan dengan Korea Utara.