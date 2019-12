Negosiasi Pembagian Biaya Pertahanan Korsel-AS Kemungkinan Sulit Disepakati dalam Tahun Ini

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) mengadakan putaran kelima negosiasi pembagian biaya pertahanan untuk penempatan pasukan militer AS di Korea Selatan mulai hari Selasa (17/12/19) kemarin di Seoul.Kedua pihak menjalankan perundingan tersebut selama lima jam pada hari pertamanya, namun masih belum dapat menyempitkan selisih pendapat mereka.AS meminta Korea Selatan untuk membayarkan biaya pembagian senilai lima miliar dolar AS, lima kali lipat lebih banyak daripada biaya pertahanan yang ditagihkan kepada Korea Selatan untuk tahun ini.Sedangkan Korea Selatan mempertahankan sikapnya untuk hanya meningkatkannya dalam batas yang wajar.Korea Selatan menghadapi permintaan AS itu dengan menegaskan bahwa pihaknya menanggung biaya pembersihan pencemaran di bekas pangkalan militer AS di Korea Selatan yang dikembalikan baru-baru ini, pengiriman prajurit Korea Selatan ke Selat Hormuz, dan pembelian senjata dari AS.Korea Selatan dan AS pada awalnya hendak menyelesaikan perundingan tersebut sebelum tanggal 31 Desember, yang merupakan jatuh tempo pembagian biaya pertahanan yang berlaku pada tahun ini, tapi kemungkinan besar tidak akan berhasil mencapai kesepakatan dalam waktu dekat.