Senator AS Peringatkan Korut Atas Penerapan Sanksi Tambahan Akibat Provokasi

Photo : YONHAP News

Para senator Amerika Serikat (AS) pada hari Rabu (18/12/19) waktu setempat, memperingatkan Korea Utara tentang sanksi ekonomi lebih lanjut dalam menanggapi setiap provokasi negara itu.Dalam konferensi pers, Chris Van Hollen mengatakan terlepas dari apa yang dipikirkan Korea Utara, penting untuk mengirim pesan yang sangat jelas bahwa AS akan menanggapi provokasi Korea Utara dengan lebih meningkatkan tekanan ekonomi.Van Hollen dan tiga senator lainnya juga mengkritik seruan China dan Rusia untuk melonggarkan sanksi terhadap Korea Utara, dengan menekankan bahwa sanksi yang lebih keras diperlukan untuk membawa Pyongyang kembali ke meja perundingan.Keempat senator mempelopori undang-undang baru yang menyerukan sanksi lebih lanjut terhadap Pyongyang sebagai bagian dari RUU kebijakan pertahanan tahunan yang disahkan Senat AS pada hari Selasa (17/12/19) waktu setempat.