Pendapatan Per Kapita Korsel Naik 500 Kali Lipat Pasca Perang Korea

Photo : YONHAP News

Pendapatan per kapita Korea Selatan direvisi meningkat lebih dari 500 kali lipat pasca Perang Korea yang berlangsung pada tahun 1950-1953.Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Kamis (19/12/19) mengatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan pekerjaan untuk merevisi standar statistik pendapatan nasional dari yang sebelumnya tahun 2010 menjadi tahun 2015.Berdasarkan revisi itu, indikator pendapatan pada umumnya telah direvisi naik dibanding dengan data sebelumnya.Pendapatan per kapita Korea Selatan pada tahun 1953 tercatat mencapai 76 dolar AS, tidak berbeda berdasarkan data sebelum direvisi. Namun pendapatan per kapita untuk tahun lalu direvisi naik dari yang sebelumnya 31.349 dolar AS menjadi 33.434 dolar AS.Menurut data yang baru direvisi, pendapatan per kapita Korea Selatan pada tahun lalu terhitung melonjak 503 kali lipat dibandingkan tahun 1953. Menurut data sebelumnya, pendapatan per kapita tahun lalu meningkat 468 kali lipat.Sementara itu, produk domestik bruto (PDB) riil Korea Selatan untuk tahun lalu dibukukan sebanyak 1,893 kuadriliun won, melambung 39.665 kali lipat dibandingkan tahun 1953 yang hanya mencapai 47,7 miliar won.Tingkat pertumbuhan PDB riil rata-rata per tahun Korea Selatan dalam periode 1954-2018 mencapai 7,2 persen, direvisi naik 0,1 persen poin daripada data sebelumnya.