Majalah AS, PAPER Pilih Lagu BLACKPINK

Photo : YONHAP News

Media seni budaya Amerika Serikat (AS) menyoroti kekuatan perempuan atau Girl Power dalam tren K-Pop, sembari memilih lagu BLACKPINK sebagai lagu terbaik untuk tahun ini.Majalah PAPER di AS, memilih lagu BLACKPINK berjudul "Kill This Love" sebagai lagu di posisi pertama untuk tahun ini.Majalah ini merilis artikel berjudul "50 Lagu Top 2019 Versi PAPER," dan mengatakan bahwa di antara lagu-lagu pop yang dirilis tahun ini, lagu "Kill This Love" dianggap sebagai lagu yang paling adiktif atau membuat ketagihan."Kill This Love" yang dirilis pada bulan April lalu, juga terdaftar dalam urutan ke-66 dari seratus judul lagu terbaik 2019 yang dipilih Billboard baru-baru ini.