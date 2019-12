Langkah Pertama Biegun Menjadi Wakil Menteri Luar Negeri AS

Photo : YONHAP News

Majelis Tinggi Amerika Serikat (AS) meloloskan ratifikasi untuk Perwakilan Khusus Kebijakan terhadap Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS, Stephen Biegun menjadi Wakil Menteri Luar Negeri AS pada hari Kamis (19/12/19) waktu setempat.Ratifikasi itu diloloskan dengan 90 suara setuju dan 3 sura menolak dalam sidang paripurna majelis tinggi AS.Meskipun Biegun dilantik sebagai wakil menteri luar negeri AS, ia tetap akan menangani perundingan dengan Korea Utara.Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo diperkirakan akan mengundurkan diri dari jabatannya untuk mencalonkan diri pada pemilihan anggota majelis tinggi AS tahun depan sehingga kemungkinan besar Biegun akan menjadi pelaksana tugas menteri luar negeri AS ke depannya.