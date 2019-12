Biegun Bertemu dengan Wakil Menlu China di Beijing

Photo : YONHAP News

Perwakilan Khusus Kebijakan terhadap Korea Utara di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Stephen Biegun menemui Wakil Menteri Luar Negeri China, Luo Zhaohui di Beijing pada hari Kamis (19/12/19).Dalam pertemuan itu, Biegun diketahui meminta China untuk melakukan kolaborasi dalam pelaksanaan sanksi terhadap Korea Utara.Kementerian Luar Negeri China mengumumkan hasil pertemuan Biegun dan Luo, bahwa kedua pihak sepakat untuk melakukan upaya demi menyelesaikan masalah Semenanjung Korea dengan berdialog sambil berusaha meredakan ketegangan.Kedua pihak sepaham bahwa Korea Utara tengah menenangkan diri dalam isu provokasi dan perundingan harus tetap dipertahankan. China khususnya menekankan pelonggaran sanksi terhadap Korea Utara.Hal yang kini diperhatikan adalah apakah Korea Utara dan AS dapat melakukan kontak. Sebagian pihak memprediksi dengan hati-hati bahwa Biegun dapat menuju ke Pyongyang jika Korea Utara meminta untuk berdialog.Namun demikian, Kementerian Luar Negeri AS menyatakan tidak ada hal yang diumumkan terkait kunjungan Biegun ke Pyongyang dan pertemuan dengan pihak Korea Utara.Kini perhatian terpusat pada perubahan apa yang akan terjadi menjelang tenggat waktu yang ditetapkan Korea Utara hingga akhir tahun ini.