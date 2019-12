AS Minta Korsel Bayar Biaya Pengoperasian Militer AS di Luar Negeri Selain di Korsel

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) gagal menyepakati pembagian biaya pertahanan dalam tahun ini. Namun, di tengah kondisi itu, AS dikonfirmasi meminta Korea Selatan agar membayar biaya pengoperasian pasukan militer AS di luar negeri, yang mungkin dapat ditempatkan di Semenanjung Korea suatu hari nanti.Ketua delegasi AS, James DeHart dalam jumpa pers setelah putaran kelima untuk Perjanjian Khusus Pembagian Biaya Pertahanan (SMA) pada hari Rabu (18/12/19) menegaskan bahwa AS menanggung biaya besar untuk pertahanan Korea Selatan sehingga Korea Selatan harus mengeluarkan biaya pertahanan yang lebih banyak.Kemudian, Kepala Perundingan Korea Selatan, Jeong Eun-bo melakukan pengarahan mendadak pada hari Kamis (19/12/19) dan menyampaikan bahwa Korea Selatan tidak dapat menerima permintaan AS tersebut karena permintaan itu di luar SMA yang sudah berlangsung selama 28 tahun.Korea Selatan meminta penilaian adil tentang jasa mereka dalam aliansi Korea Selatan dan AS seperti pembelian senjata dari AS dan pembersihan pencemaran di bekas pangkalan militer AS di Korea Selatan.Jika AS berminat memperluas ruang lingkup pembagian biaya pertahanan seperti itu, maka perundingan tidak akan dapat membuahkan hasil dengan mudah.