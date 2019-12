Presiden Moon Sumbangkan Dana kepada Community Chest of Korea

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in menyumbang dana untuk menolong kaum yang kurang mampu kepada Community Chest of Korea yang sedang menjalankan Kampanye Berbagi Harapan 2020 pada hari Jumat (20/12/19).Presiden Moon menyampaikan dana sumbangannya kepada Ketua Community Chest of Korea, Ye Jong-seok. Setelah itu, Moon menerima sebuah lencana berupa buah merah kecil.Dalam kesempatan itu, Moon mengatakan bahwa pemerintah Korea Selatan melaksanakan berbagai kebijakan untuk kaum yang lemah demi mewujudkan kesejahteraan, namun bentuk sumbangan dan pembagian adalah perihal yang sangat penting dalam membentuk jaring pengaman nasional.Selanjutnya, Moon berpesan bahwa masyarakat Korea Selatan dengan hati yang hangat telah melewatkan akhir tahun ini dan menyambut tahun baru melalui aktivitas sumbangan untuk tetangga yang kurang mampu.Community Chest of Korea melakukan kegiatan sumbangan masyarakat dengan membangun "pagoda cinta" yang merupakan lambang Kampanye Berbagi Harapan 2020 di alun-alun Gwanghwamun. Pihaknya mempunyai target untuk mengumpulkan dana sebesar 425,7 miliar won atau sekitar Rp 5,1 triliun hingga tanggal 31 Januari 2020.